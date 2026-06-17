【WWE】RAW（6月15日・日本時間16日／メリーランド・ボルチモア）【映像】物議を醸した観客の“おさわり”行為日本人女子スーパースターの場外乱闘で観客がまさかのアシスト参戦。珍しい事態に「おさわり禁止だろ」「お触り厳禁」など嫉妬のような意見が噴出した一方では“神ファンサ”の声も聞かれるなど、賛否両論となっている。イヨ・スカイvsラケル・ロドリゲスによる”クイーン・オブ・ザ・リング”トーナメントのセミフ