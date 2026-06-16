とちぎテレビ 栃木県内外でクマによる被害が多数発生し、宇都宮市でも繁華街や住宅密集地でクマが目撃されるなど不安が広がっている中、ドローンでクマを検知するＡＩの機能を備えたソフトを、茂木町の会社が開発しました。 このソフトは、ドローンのカメラでクマを検知できるもので、世界シェア首位の中国の会社・ＤＪＩがつくる最新型のドローンに機能をインストールすれば使うことができます