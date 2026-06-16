とちぎテレビ 栃木県警は１６日、５月１４日に上三川町の住宅で発生した強盗殺人事件のおよそ１週間前に現場周辺で目撃された男らのうち、５月６日、現場付近の路上で家屋に侵入するためのマイナスドライバー１本を持っていたとして、茨城県水戸市生まれの自称塗装工の男（３２）を、ピッキング防止法違反の特殊開錠用具所持の疑いで逮捕しました。 男は、５月２７日に同じ罪で逮捕された男（４１）らと茨城県内で