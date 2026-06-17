１７日に放送されたＮＨＫ連続テレビ小説「風、薫る」では、看護婦見習いたちの新たな進路が明らかになった。この日の「風、薫る」では、卒業が近づいてきた生徒たちにバーンズ先生（エマ・ハワード）がスコットランドに戻ることを告げる。そして日本に看護婦を増やすという自分の夢の続きを、生徒達に託すと話す。部屋に戻った生徒たちだったが、しのぶ（木越明）の様子がおかしい。訳を聞くと、しのぶは「私は看護婦にはな