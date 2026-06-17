激しく燃え上がる炎。映像では、黒煙が空高くまで立ち上る様子も確認できる。【映像】117機の大規模ドローン攻撃受けた現場（実際の様子）6月12日未明、ロシア軍がウクライナの7つの地域に対し、大規模なドローン攻撃を行った。中部・キーウ州のインフラ施設では2000平方メートルにも及ぶ火災が発生。消防隊などによる懸命の消火活動が行われている。南部・ミコライウ州でもドローンによ