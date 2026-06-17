指原莉乃（33）がプロデュースするアイドルグループ＝LOVEがマクドナルドとのコラボレーション企画に初登場することが17日、発表された。FIFAワールドカップ2026（W杯）北中米大会開催を記念して、同グループの人気曲「ラブソングに襲われる」の歌詞をアレンジした替え歌「VIVA！ワールドマックを食べられる」を使用した、新ウェブCMがマクドナルド公式SNSで公開される。同社は「FIFAワールドカップ2026」オフィシャルスポンサー兼