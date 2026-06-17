17日朝、能代市真壁地の田んぼでクマが目撃されました。警察が注意を呼びかけています。能代警察署の調べによりますと、17日午前6時5分ごろ、能代市真壁地字サトの田んぼにクマ1頭がいるのを、ごみ集積所にごみ出しに行った60代の男性が目撃しました。クマの体長は約1メートル、近くの民家までは約150メートルです。警察が注意を呼びかけています。