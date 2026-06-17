TOOBOEが、11月7日のShibuya LOVEZ公演を皮切りに全国18都市を巡るワンマンツアー『TOOBOE ONE MAN TOUR 2026～2027「惹かれ薫る祝福」』を開催する。 （関連：【画像あり】TOOBOE、自身最大規模の全国ツアー『惹かれ薫る祝福』キービジュアル） 同ツアーは、TOOBOEにとって過去最大規模のツアーとなる。これまでの最大規模ツアーは、2025年9月から10月にかけて開催された全国14