【不審者情報】 １６日午後２時頃から午後２時半ごろまでの間、山形市小立四丁目付近の道路上で、徒歩で下校していた男子児童が、見知らぬ男から頭を触られる事案が発生しました。 【男の特徴】年齢：４０歳位から５０歳位身長：１７５ｃｍ位体格：中肉服装：上下黒色系の服、特徴不明の帽子警察は、「登下校や外出の際には、できるだけ複数行動を心がけ、少しでも不安を感じる出来事があったときは、すぐに警察への通報をお願い