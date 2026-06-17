一度だました相手を徹底的に狙い撃ちする、極めて悪質な手口が発覚しました。 【写真を見る】【悪徳】狙われたのは一度だまされた“絶好のカモ”架空投資詐欺で多額の被害、被害者からの連絡を悪用しカネをだまし取った男を逮捕（山形） 架空の投資話で現金をだまし取った男性から「振り込み限度額に達した」と連絡を受けた詐欺グループが、これをいわゆる“絶好のカモ”とみて、さらに現金６００万円を手渡しでだまし取