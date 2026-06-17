北海道南部・北斗市内の交差点で６月１７日、自転車がスクールバスにはねられる事故があり、自転車に乗っていた50代の女性が意識不明の重体です。事故があったのは、北斗市中野通2丁目付近の交差点です。１７日午前7時半ごろ、付近の住民から「自転車の女性が倒れている」と警察に通報がありました。警察によりますと、交差点を直進していた自転車が、対向車線から右折してきたスクールバスにはねられたということです