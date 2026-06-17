俳優の大浦龍宇一（５７）が、子どもたちから褒められているという最新ヘアをアップした。１６日に自身のインスタグラムを更新し「今のヘアースタイルになって変わったこと。周りの友人や息子から、また学校の子どもたちからも、似合ってる！カッコいい！なんて、最近あまり聞くことがなかったうれしい言葉をたくさんもらえて、しあわせな気持ちでいっぱいの私です♪」と周囲の反応を明かした。大浦は５月２５日の投稿で「思