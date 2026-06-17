シンガー・ソングライターでラッパーのちゃんみな（27）のスタッフが16日、インスタグラムを更新。7月11〜12日開催の東京ドーム公演「AREA OF DIAMOND FINAL」チケット販売の告知を行った。スタッフアカウントでは「#ちゃんみな『AREA OF DIAMOND FINAL』一般発売(先着)決定！！発売日6／20(土)12:00〜」とチケットの一般販売の日程を発表した。この投稿にフォロワーからは「体調大丈夫かな」「体調優先で」「無理なさらず」「体