楽天は１７日、新監督として前ロッテ監督の吉井理人氏（６１）が就任することを発表した。吉井氏と三木谷浩史球団会長オーナー（６１）が宮城・仙台市内で会見。シーズン中では異例となる監督交代劇について三木谷オーナーは「残念ながら近年は優勝争い、Ａクラス争いに入れてない。中長期的にですね、球団の方向性、また様々な改革をしないと、継続的には強い球団はつくれないというふうに考えており、今回吉井さんに監督の就任