タレント鈴木奈々（37）が16日、インスタグラムを更新。赤ちゃんを抱く姿をアップした。鈴木は「友達の赤ちゃんにミルクをあげさせてもらったミルクを飲む姿が可愛すぎた#写真撮る時だけすっぴんだからサングラス」とコメントし、その様子を写真で投稿した。この投稿にフォロワーからは「いつ出産したかと思った(笑)」「いいママになりそう」「奈々ちゃんめっちゃ可愛い」「産んだのかと思ったぜ」とコメントが寄せられている