◆サッカー北中米Ｗ杯▽１次リーグＪ組アルゼンチン―アルジェリア（１６日、カンザスシティー競技場）１２年ぶり５度目の出場のアルジェリア（ＦＩＦＡランク２８位）が前回大会王者アルゼンチン（同１位）と１次リーグＪ組の初戦で対戦。元フランス代表ＭＦジネディーヌ・ジダン氏の息子ルカ・ジダン（スペイン・グラナダ）がアルジェリア代表のＧＫとして先発出場。Ｗ杯デビューとなった。９８年Ｗ杯でフランスを初優勝に