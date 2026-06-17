俳優風間トオル（63）が16日、インスタグラムを更新。相田翔子（56）30周年記念コンサートの観覧を報告した。「Wink相田翔子ちゃんソロ活動30周年おめでとうさん素敵なLiveでしたよー♪」とすると、相田とサムズアップするツーショット写真を公開した。この投稿には「美男美女のすてきなツーショット」の称賛コメントが多数寄せられている。