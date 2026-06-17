TUYテレビユー山形アナウンサー佐藤真優が16日までにインスタグラムを更新。山形県、百目鬼温泉を訪れたことを報告した。佐藤アナは「この日は県外から友達が来てくれていたので、山形の温泉、オネーサンオススメのハンバーガー、そして冷たい肉そばを案内しましたよ」と報告し、温泉施設前での写真や、山形グルメの写真を投稿。佐藤アナはボディーラインの際立つ、白いシンプルなTシャツを着用している。この投稿にフォロワーから