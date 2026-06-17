モデルでタレントの益若つばさ（40）が16日までにインスタグラムを更新。髪を切ったことを報告した。「髪切った！ふう。やっぱりショートは落ち着くTシャツデニムが合うから好き！丸っこくして外ハネができるようにするのがポイント」と報告し、金色のショートカットにイメージチェンジをした姿を投稿した。この投稿にフォロワーからは「美しさの極み」「ん！？なんか色っぽい」「大人の色気とカッコ良さと全部兼ね備えた最強な