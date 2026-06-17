熊本港と島原港を結ぶ熊本フェリーが「オーシャンアロー」の運賃を7月18日(土)以降、値上げすると発表しました。 運航便数に変更はありません。 原油価格の高止まりと船舶修繕費などの経費高騰が続いていて、今後も安全な運航と質の高いサービスを維持するためと、値上げに理解を求めています。 また、往復券も終了するとしています。 改定料金の一覧 一般旅客 熊本港～島原外港 [片道]大人 15