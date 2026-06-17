女優でタレントの豊島心桜（こころ＝22）が16日までにインスタグラムを更新。オフショットを公開した。豊島は「載せそびれていたオフショット」とつづり、黒いビキニ姿のオフショットを披露した。この投稿にフォロワーからは「現役最強」「罪なボディですね」「すんごいカラダしてるわ」「とんでもない」とコメントが寄せられている。