サッカー・ワールドカップ（Ｗ杯）北中米３か国大会は１７日（日本時間）、グループリーグ（１次リーグ）が行われ、Ｉ組ではフランスがセネガルに３−１で快勝した。バルコラもゴール前回大会準優勝のフランスが白星発進。６６分にエムバペが先制点を挙げ、８２分に途中出場のバルコラが追加点。試合終了間際にはエムバペが自身のＷ杯通算１４得点目のゴールを決めて、突き放した。セネガルは前半の好機をものにできず、終盤に