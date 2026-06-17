タレント吉田莉々加（25）が16日までにインスタグラムを更新。ビキニ姿をアップした。吉田は「巷de流行りの金屏風前選手権,#どこで流行ってるかは謎#謎が多い女#なぞなぞ」とコメントし、金屏風前のビキニ姿をアップした。吉田はヒョウ柄のハイレグビキニを着用。大胆なポーズで美スタイルをあらわにした。この投稿にフォロワーからは「マジで圧巻」「生ける芸術、生ける国宝です！！」「ちょっとキワドすぎない」とコメントが寄せ