静岡朝日テレビの佐々木沙羅アナウンサーが16日までにインスタグラムを更新。フルーツを楽しむ姿を披露した。「メロンの生産量日本一の鉾田市で、贅沢にメロン半玉を食べました」と報告し、メロンを楽しむ様子を写真でアップした。「気品溢れる香りと上品な甘みが爽やかな静岡クラウンメロンとは、また違う美味しさがありました！」と感想をつづった。この投稿にフォロワーからは「メロンがいっぱい」「デカメロン伝説」「確信犯す