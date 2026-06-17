「レッズ−メッツ」（１６日、シンシナティ）メッツの千賀滉大投手がメジャー復帰登板を果たしたが、４回４失点でＫＯ。今季初勝利の権利を手にすることはできなかった。４月２６日以来、約２カ月ぶりとなったメジャーのマウンド。だが相手打者に粘られて連続四球を与えてピンチを招くと、スチュワートに完璧な３ランを被弾してしまった。思わずマウンドでぼうぜんの千賀。１死も奪えない中での３失点で苦しい立ち上がりと