元テレビ朝日社員の玉川徹氏が17日、コメンテーターを務める同局「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜前8・00）に出演。15日に2026年度最初の公的年金が支給されたことについて言及した。年金は偶数月の15日に、前の月までの2カ月分が支払われ、今回は26年度に入ってから初めての支給となった。賃金上昇によって、全員が共通してもらうことができる基礎年金（国民年金）が満額の場合に初めて月7万円を超え、7万608円。25年