ワールドカップ（Ｗ杯）北中米３か国大会は１５日（日本時間１６日）、１次リーグＨ組で優勝経験のあるスペイン（世界ランキング２位）がカボベルデ（同６７位）と無得点で引き分けた。（世界ランキングは１１日時点）４大会ぶりの優勝を目指すスペインがドロー発進。大半の時間帯でボールを保持し、後半はヤマルらを投入してシュート計２７本を放つも決定力を欠いた。初出場のカボベルデは好セーブを連発したＧＫボジーニャを