■FIFAワールドカップ2026グループJアルゼンチン−アルジェリア（日本時間17日、カンザスシティ・スタジアム）前回大会優勝のFIFAランク1位アルゼンチンが日本時間17日、アルジェリア（同27位）との対戦を前に先発メンバーを発表。絶対的エース、FWリオネル・メッシ（38）が先発入りすることがわかった。2011年からアルゼンチン代表の主将をつとめるメッシ（38）は、今大会もキャプテンマークを巻きピッチに立つ。背番号はおな