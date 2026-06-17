中国鉄道ハルビン局によると、6月16日現在、中国と欧州を結ぶ貨物列車「中欧班列」の「東の通路」の満洲里、綏芬河、同江鉄路という三つの通関地を通じて通行した中欧班列は累計4万本の大台を突破し、390万TEU以上の貨物を発送しました。中欧班列「東の通路」の年間通行量は5000本以上に上っています。貨物の品目は当初、板材、日用雑貨を主としていましたが、現在は新エネルギー車や光起電力部品など1000種類以上の製品をカバーす