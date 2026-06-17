All About ニュース編集部では、2026年6月6〜8日の期間、全国10〜70代の男女300人を対象に、嵐に関するアンケートを実施しました。その中から、今後の共演も期待したいと思う嵐のメンバーランキングの結果をご紹介します。【10位までの全ランキング結果を見る】2位：櫻井翔＆相葉雅紀／68票それぞれが多くのレギュラー番組や特番でMCを務めるなど、現在のテレビ界を牽引しているお二人。お互いの番組にゲスト出演した際に見せる、