四季折々の花が楽しめる三重県桑名市の「なばなの里」では、いま、初夏の風物詩あじさいと花しょうぶのコラボレーションが楽しめます。「なばなの里」で行われているイルミネーションのシンボルとなっている全長約200メートルの光のトンネルには、あじさいと花しょうぶ合わせて約300鉢が並び、青、紫、ピンクなど、色鮮やかな初夏の花々の競演が楽しめます。あじさいと花しょうぶの見頃は6月下旬までで、開花状況に合わせて様々な