ハイドロプレーニング現象や泥はね違反にも要注意！今年も本格的な梅雨入りシーズンを迎えています。梅雨時期は降水量が増えることによって川の氾濫や土砂崩れなどの災害リスクが高まるほか、クルマの運転にも悪影響をおよぼすおそれがあるため、各ドライバーが注意しなければなりません。たとえば雨が降り続くと道路に水たまりができますが、この水たまりの上を高速で走行した場合、スリップ事故が発生する危険性が高まります