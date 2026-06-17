楽天は勝率.371でパ・リーグ最下位異例の人事が発表された。楽天は17日、昨季までロッテ監督を務めていた吉井理人氏の新監督就任を発表し、仙台市内で就任会見を開いた。吉井氏は19日に敵地ZOZOマリンスタジアムで行われるロッテ戦から指揮を執る。背番号は81となる。壇上にあがった吉井新監督は「三木谷さんから大きな仕事を任されたことに、野球人としてとても嬉しかった」と笑顔を見せた。「チームは大変な状況になっていま