アルゼンチン代表は現地６月16日、北中米Ｗ杯のグループＪ第１節で、アルジェリア代表と相まみえる。この一戦で、６大会連続出場で10番を背負うリオネル・メッシがスターティングメンバーに名を連ねた。 38歳レフティの先発に、SNS上では「メッシスタメンきたー」「メッシ先発やんけ」「メッシスタメン熱い」「マジ楽しみ」「早く神メッシのプレー見てぇ」「メッシの初戦気になる」「メッシ出るなら観るしかない」とい