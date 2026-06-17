ワールドカップ（Ｗ杯）北中米３か国大会は１４日（日本時間１５日）、１次リーグＧ組が行われ、アメリカとの戦闘の影響で、キャンプ地の変更などがあったイランがニュージーランドと引き分けた。戦評イラン２−２ニュージーランドイランは序盤に先制されるなど２度リードを許したが、６４分にモヘビのゴールで追いついた。ニュージーランドはジャストが２得点と活躍したものの、Ｗ杯初勝利はならず。Ｗ杯初勝利を目指す