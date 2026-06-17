17日放送のMBSラジオ「ヤマヒロのぴかッとモーニング」で、水曜アシスタントのフリーアナウンサー梅山茜（34）が、サッカーW杯（ワールドカップ）北中米大会1次リーグに臨んでいる日本代表について「次戦チュニジアには3対0で勝つ」と大胆予言した。同番組で梅山は「サッカー担当」を自認。月曜早朝に行われたオランダ戦は、レギュラー出番ではないが、同局スタジオに自主出勤。パーソナリティーのヤマヒロこと山本浩之（64）らと