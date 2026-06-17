先週も１勝を加算して今年４０勝目に到達した佐々木世麗騎手（２３）＝園田・尾林幸二厩舎＝。今週も騎乗馬はそろっており、さらなる活躍が期待できる。１７日は６鞍に騎乗するが、お薦めは１Ｒのタッケンウルル。前走はレース勘が戻りきっていなかったが、長期休養明けを叩いて息もちもよくなっている。メンバー的にもチャンスは十分。初騎乗となる１０Ｒのサウンドアンフィニも休み明けだが、初戦から動ける仕上がりで一発あ