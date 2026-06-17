◆米大リーグレッズ―メッツ（１６日、米オハイオ州シンシナティ＝グレートアメリカンボールパーク）メッツ・千賀滉大投手（３３）が１６日（日本時間１７日）、敵地・レッズ戦で先発し、４回８２球を投げて、２安打４四球の４失点で今季初勝利を逃した。初回に２被弾で４失点。２回以降は無安打無失点に抑えて５奪三振を奪ったが、４回で降板となって防御率は９・００となった。腰椎の炎症のため負傷者リスト（ＩＬ）入りし