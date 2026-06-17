クリストフ・スミヨン騎手＝ベルギー出身、フランス拠点＝が日本時間１７日未明に行われた英ロイヤルアスコット開催のセントジェームズパレスステークス・Ｇ１（英国・アスコット競馬場・芝１５９０メートル）で、８日間の騎乗停止処分を受けた。ＢＨＡ（英国競馬統括機構）の審判員のリポートによると、４番人気のプエルトリコ（牡３歳、愛国・エイダン・オブライエン厩舎、父ウートンバセット）に騎乗した際、同じＡオブライ