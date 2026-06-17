アイドルグループ「ＦＲＵＩＴＳＺＩＰＰＥＲ」の鎮西寿々歌がインスタグラムを更新。１３日に行われた「ＭＵＳＩＣＡＷＡＲＤＳＪＡＰＡＮ２０２６」において「最優秀ガールズアイドルカルチャーアーティスト賞（グループ／ソロ）」をグループとして受賞したことを受けてコメントを発表した。１７日までに「ＭＵＳＩＣＡＷＡＲＤＳＪＡＰＡＮ２０２６最優秀ガールズアイドルカルチャーアーティスト賞（グルー