１７日の東京株式市場は売り優勢で始まり、寄り付きの日経平均株価は前営業日比３９８円安の６万９００５円と反落。 前日に日経平均が待望の７万円台にタッチする場面があったが、その後は目先達成感からの利益確定の動きが表面化した。米国で半導体主力株が軒並み大きく売られたことで、きょうは同関連株を中心に利食い急ぎの動きが誘発されやすい状況にある。下値では押し目買いが想定され、場中に切り返す可能性はあるも