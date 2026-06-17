楽天は17日、新監督として前ロッテ監督の吉井理人氏（61）が就任すると発表した。吉井氏は三木谷浩史オーナー（61）とともに仙台市内で就任会見に出席した。背番号は81に決まった。三木谷オーナーは「異例の吉井新監督就任の経緯と流れを説明させていただけたらと思います。近年は優勝争いというかAクラスに入れない。今年の中長期的な戦力に基づいて取り組んでまいりました。2軍は一定程度出ている。1軍はなかなか結果が出て