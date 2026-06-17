ＺＯＺＯが大幅反発でスタート。１６日の取引終了後に自社株買いを実施すると発表したことが好感されている。上限を４３００万株（自己株式を除く発行済み株数の４．８６％）、または３００億円としており、取得期間は６月１７日から１２月３０日まで。なお、取得した全株式は２７年１月２９日付で消却するとしている。 出所：MINKABU PRESS