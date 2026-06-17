キャリアデザインセンターが大口の買い注文に寄り付き商いが成立せず、カイ気配でのスタートとなった。エンジニアや営業などをはじめ各種求人サイトを運営しており、人材紹介・派遣ビジネスにもリーチを伸ばし、業績は好調に推移している。２６年９月期は売上高が前期比７％増の２００億円、営業利益は同２０％増の１８億９０００万円を見込んでいる。そうしたなか、１６日取引終了後に今期年間配当計画を修正