ウインテストが大幅高となっている。同社は１６日、国内初の「第４世代放射光施設」ナノテラスの管理運営と研究者への利用支援を行っている公益財団法人から液体レンズ複数台を受注したと発表。これが買い手掛かりとなっているようだ。 同社の液体レンズ「ＲＹＵＧＵ」は、液体と電気信号を活用した独自技術により、レンズ特性をリアルタイムで変化させることが可能。応答速度は１５ミリ秒と非常に高速で、工場の外観検査装