ダイナミックマッププラットフォームは５日ぶりに大幅反発している。きょう午前８時３０分ごろ、フィジカルＡＩ向けデータセット事業の具体化に向けた施策として、交差点を対象とするデータセットを機械学習コミュニティー向けプラットフォーム「ＨｕｇｇｉｎｇＦａｃｅ」上に公開したと発表しており、好感した買いが集まっている。今回公開したデータセットはＡＩでの利用を前提に設計し