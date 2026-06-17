アクセルスペースホールディングスが３日ぶり反発。６月に入ってから急な調整に見舞われ株価は底値圏に沈んでいたが、目先仕切り直しの買いが流入している。１６日取引終了後、ノルウェー大手地上局プロバイダーのＫｏｎｇｓｂｅｒｇＳａｔｅｌｌｉｔｅＳｅｒｖｉｃｅｓと、衛星通信用地上局アンテナの新規利用契約及び既存アンテナの利用延長契約の締結について合意したことを発表。契約金額に関し