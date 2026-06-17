ブティックスは３連騰している。１６日の取引終了後に、２月１２日に発表した自社株買いの取得枠を拡大すると発表したことが好材料視されている。従来は上限を１５万株（発行済み株数の１．５３％）、または３億円としていたが、上限を６０万株（同６．０７％）、または６億円に増額した。なお、取得期間は１２月３１日までで変更はない。 出所：MINKABU PRESS