アイキューブドシステムズが反発している。１６日の取引終了後に、２６年６月期の期末配当予想を１８円から２０円へ引き上げたことが好材料視されている。７月１５日に上場５周年を迎えたことを記念して２円の記念配当を実施する。年間配当予想は３８円（前期３４円）となる。 出所：MINKABU PRESS