アースインフィニティが反発している。この日の寄り前に、中小企業及び工場向けに普及を進めている「感震ブレーカー」の生産体制を大幅に強化すると発表したことが好材料視されている。 今回の増産体制の構築は、政府が６月１２日に「首都直下地震対策基本計画」を閣議決定し、なかで火災による死者を７割減らすための切り札として、対象地域における「感震ブレーカー」のおおむね設置を初め